長崎市で新春恒例の消防出初式が行われ、市民へ火災予防を呼びかけました。 地域の消防団員や女性防火クラブなどの約1300人が参加するパレードが行われた長崎市の消防出初式。 消防車や水上艇による一斉放水も行われ、火災予防を呼びかけました。 市消防局管内では、去年96件の火災が発生していて、5人が犠牲に。 出火原因は、「電気器具・配線」が16件で最も多く、次いで、たき火が11件となってい