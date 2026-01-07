中国観光研究院（文化観光部データセンター）が中国東北部黒竜江省の省都ハルビン市で1月5日に開催された2026氷雪観光発展大会で発表した「中国氷雪観光発展報告（2026）」によると、中国の氷雪観光は持続的な繁栄の新たな段階に入っています。総合的な試算によると、2025-2026年の冬季シーズンに中国で氷雪観光・レジャーを楽しんだ人数は延べ3億6000万人に達し、氷雪観光・レジャー収入は4500億元（約9兆9000億円）に達する見込