中国観光研究院（文化観光部データセンター）が中国東北部黒竜江省の省都ハルビン市で1月5日に開催された2026氷雪観光発展大会で発表した「中国氷雪観光発展報告（2026）」によると、中国の氷雪観光は持続的な繁栄の新たな段階に入っています。総合的な試算によると、2025-2026年の冬季シーズンに中国で氷雪観光・レジャーを楽しんだ人数は延べ3億6000万人に達し、氷雪観光・レジャー収入は4500億元（約9兆9000億円）に達する見込
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 国歌斉唱中にガム「ありえない」
- 2. 山口一郎 紅白で怒られていた
- 3. 違法サイト視聴のゆゆうた 活休
- 4. ウマ娘グッズに「人の耳」謝罪
- 5. 大分ひき逃げ 情報提供1.2万件超
- 6. UFOか 日本各地で「光の列」目撃
- 7. 原子力規制庁スマホ 中国で紛失
- 8. 「子離れできない親」特集に戦慄
- 9. カット690円 散髪してみた結果
- 10. 横浜の眼科が突然閉院 相談続出
- 1. 大分ひき逃げ 情報提供1.2万件超
- 2. 原子力規制庁スマホ 中国で紛失
- 3. UFOか 日本各地で「光の列」目撃
- 4. カット690円 散髪してみた結果
- 5. 横浜の眼科が突然閉院 相談続出
- 6. 消防職員が男児を首絞めビンタか
- 7. 小泉氏「人殺し練習」の声に言及
- 8. 佳子さま 一般参賀での「異変」
- 9. スキー場で意識なし 男性が死亡
- 10. キックボードで警察署へ 男逮捕
- 1. 小野田氏「男装スタイル」の理由
- 2. 店のテーブルにネズミ 動画拡散
- 3. 50万人赤ちゃん消えた…過熱報道
- 4. 離婚翌日に再婚→子も誕生 怒り
- 5. 知らないとヤバい最強の虫歯予防
- 6. こども庁主催イベ ママタレ敬遠?
- 7. パナソニック公式社章 高額転売
- 8. 「挫折した」20代女性の衝撃部屋
- 9. U.F.O.抑えカップ焼きそばNo.1に
- 10. いつか住みたい都道府県 1位は
- 1. 中国人観光客減少で日本に変化?
- 2. 空自機が中国軍の「怪鳥」を激写
- 3. ベネズエラ産原油を「横取り」か
- 4. 「出演中」に29歳で死去…4年前
- 5. 万博担当 娘に「オーサカ」命名
- 6. 国際詐欺組織TOP拘束 カンボジア
- 7. グリーンランド領有 選択肢の1つ
- 8. 韓国で邦人格闘家が引っ張りだこ
- 9. 日中関係 さらに悪化させる措置
- 10. 韓俳優の弔問で「常識ないのか」
- 1. ネズミ出没の焼肉店 対応を報告
- 2. バルミューダ失速 致命的な原因
- 3. 80歳男性 ポチ袋を握りしめ落胆
- 4. 丸亀製麺 一部商品の価格を改定
- 5. ベネズエラ介入 世界で何が?
- 6. イオン ツルハHDへのTOBが成立
- 7. 独身税 多すぎる負担の重大責任
- 8. 平成レトロブームでも消える機器
- 9. セガ創始者の1人が死去 95歳
- 10. 妻に財産渡したくない 男性吐露
- 1. Amazonの初売り 売れ筋商品は?
- 2. 新フラッグシップスマホ「POCO F8 Pro」と「POCO F8 Ultra」が発表！Snapdragon 8 EliteとSnapdragon 8 Elite Gen 5を搭載
- 3. 「Mac Fan」定期刊行を終了へ
- 4. BAKUNEがAmazonで最大20%OFFに
- 5. グンゼの綿インナーが最大37%OFF
- 6. SF映画で見た未来の立体映像技術「空中ディスプレイ」アスカネットが初のオンラインセミナーを2月14日に開催
- 7. Amazonの請求先住所とは？ 変更方法や届け先住所との違いも解説
- 8. 決済サービス「楽天ペイ」のコード払いおよびQR払い、セルフ払いにおける楽天キャッシュでの支払いのポイント還元率が3月1日より最大1％に改悪
- 9. レンズ一体型LUMIX TZ99の魅力
- 10. 中世の奇才ヒエロニムス・ボス──その狂気に満ちた絵画がフィギュアでよみがえる
- 11. 天板裏に設置可能！雑誌やキーボード、カバンなどを置ける収納ネット
- 12. Pixel Watch 4に新たな機能追加
- 13. AmazonがAI用途に最適なNVIDIA H200 GPU搭載インスタンスを約15％値上げ
- 14. ドルビーがCES 2026出展。Dolby Atmosを35以上の自動車ブランドが展開
- 15. 家事を全部引き受けてくれる“お手伝いロボット”が誕生！ CESのLGブースは驚き満載
- 16. 2008年6月20日のヘッドラインニュース
- 17. 肌触りが心地よい！防水海外ケータイ「T002」【09夏ケータイ au編】
- 18. 【名盤クロニクル】2年連続マーラー・イヤーに聴くこの1枚 テンシュテット指揮 マーラー「復活」
- 19. 高橋ジョージ × ニコニコ(2525)。25周年を記念した25時間ぶっ通し特番を放送
- 20. GDPRの遵守に対し、楽観的な主張をするアドテクベンダー
- 1. 【ソフトバンク】越年更改の松本裕樹 大幅昇給１・８億円でサイン「しっかり上げてもらった」
- 2. 前田大然に人種差別的な暴言か
- 3. 「モコパンチ炸裂」「ネコパンチ２号かよ汗」単勝１０９倍１０番人気馬の激走にネット沸く 浦和１１Ｒ ・ニューイヤーＣ
- 4. 岡本和真の入団理由 ファン虜
- 5. 浜辺美波が体調不良 体が水拒否
- 6. ブルズが河村勇輝と再び2WAY契約
- 7. 横綱の安青錦 化粧まわし披露
- 8. NBA河村勇輝の再契約に大反響
- 9. フィーゴ氏 日本を満喫していた
- 10. 戦力外2人が異国の地で現役続行
- 1. 国歌斉唱中にガム「ありえない」
- 2. 山口一郎 紅白で怒られていた
- 3. 違法サイト視聴のゆゆうた 活休
- 4. ウマ娘グッズに「人の耳」謝罪
- 5. 「子離れできない親」特集に戦慄
- 6. 太田光 紅白の有吉は「気の毒」
- 7. 恋人が信じる中居氏の「無実」
- 8. 團十郎の長女&長男 治療を受ける
- 9. 盲目芸人・濱田 駅で意識を失う
- 10. 格闘家の木村ミノル 結婚を発表
- 1. しまむら 冬の神パンツを発見
- 2. 性行為がない 夫は過去にうつ病
- 3. UNIQLOとDAISO 暖かい靴下どっち
- 4. 1個で約46円 業務スーパーおやつ
- 5. 10年ぶりグラビアで「ムキムキ」
- 6. 仕事相手がいいと思うメールとは
- 7. 好きなバッグの色はどれ？「あなたの欲張り度」がわかる【心理テスト】
- 8. 初フィジー YouTuberに驚き
- 9. クリスマスにぴったり！焼いて楽しむ、組み立てて楽しむ、“お菓子のおうち”登場
- 10. 金欠の波 乗り越える方法を紹介
- 11. ワークマン 雨の日も活躍ブーツ
- 12. 黒髪ロングが大人可愛い♡前髪ありなし、スタイル別まとめ
- 13. タピオカや台湾スイーツを楽しめる〈台湾甜商店〉の旗艦店が表参道にオープン！
- 14. 3COINS新作「旅行先での万能」
- 15. 東京ばな奈 ディズニースイーツ
- 16. 17億で会社を売却、不倫騒動、芸能界引退…AKB48「元祖・神7」の20年後。紅白出演の5人と“出演しなかった”2人の今
- 17. 最高級のプライムグレード〈エンパイアステーキハウス ロッポンギ〉シャンパーニュ飲み放題フルコースで至福のランチタイムを。
- 18. 義母の「お醤油ドバドバ」味の濃さより怖い支配欲⋯終わりなき泥沼同居生活に読者の「実録トラブル」殺到！
- 19. キュレルとUVセラムで叶える、ゆらがない潤い透明感スキンケア
- 20. 旅行にも出張にも◎おしゃれ＆実用性を両立【ベセロ】静音ダブルキャスターでスムーズ走行！大容量＆超軽量スーツケースがAmazonで販売中！