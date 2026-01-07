第78回JVA全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー）の女子2回戦が7日（水）に行われた。 インターハイでベスト8、第79回国民スポーツ大会（わたSHIGA輝く国スポ）で3位という結果を残した東九州龍谷（大分）は都市大塩尻（長野）と対戦。第2セットは接戦となるも取り切り、3回戦へと進んだ。 東京第3代表の八王子実践（東京）は新発田商（新潟）と対戦。第2セット序盤は互角の戦