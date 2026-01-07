音楽ユニット「YOASOBI」のikuraこと、シンガー・ソングライター幾田りら（25）が7日、自身のXを更新。身長が伸びたことを報告し、注目を集めている。「2025年154.7cm」と昨年の身長を明かし、「2026年155.3cm←New!!」と新たに測定した身長を公開。6ミリ伸びて1メートル55を突破したことを報告した。また、続く投稿では「身長1年で0.6cm伸びた」と改めて報告。「四捨五入したら160だ激アツ」と興奮気味につづった。フォ