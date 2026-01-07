熊本県八代市に工場を置く日本製紙が、工場の増設を発表し、立地協定を結びました。 【写真を見る】新聞を縮小し「家庭用品」へシフト日本製紙が工場増設で八代市と立地協定熊本 締結式では、熊本県の木村敬知事が立ち会い、日本製紙の関係者と八代市の小野泰輔市長が協定を結びました。 八代工場では、新聞用紙や印刷用紙を生産していますが、新聞の部数の減少などから生産設備を縮小。今回、新たに約310億円を投資し、需