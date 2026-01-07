【北京共同】中国商務省は7日、日本から輸入するジクロロシランに対し、反ダンピング（不当廉売）調査を始めたと発表した。半導体製造に使う化合物で、調査期間は原則1年間。高市早苗首相の国会答弁への対抗措置とみられる。日本からのジクロロシランの輸入が増え、価格が大幅に下がって国内産業が損害を受けたとしている。調査の結果次第では追加関税が課される可能性がある。商務省は報道官談話で「世界貿易機関（WTO）の