７日午後５時５０分ごろ、川崎市高津区末長３丁目のＪＲ南武線坂戸踏切（遮断機、警報機付き）で、「線路内に車両が入っている」と１１０番通報があった。高津署などによると、乗用車が踏切内で脱輪し立ち往生した。乗用車を運転していた高齢女性にけがはなかった。署が原因を調べている。ＪＲ東日本によると、踏切は正常に作動していた。影響で川崎−立川間で一時運転を見合わせた。上下線計１２本が区間運休、１１