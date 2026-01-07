2026年の幕開けに、並々ならぬ決意で自主トレに励んでいる選手がいる。MLBのボストン・レッドソックス所属の吉田正尚（まさたか）だ。吉田は2022年12月、5年総額9000万ドル（約123億3000万円）でレッドソックスと契約した。2023年シーズンに先駆けておこなわれたWBCでは、日本の主力として大活躍。とくに準決勝のメキシコ戦では値千金の同点3ランを放ち、日本のサヨナラ勝ちにつなげた。大会期間中、全7試合で打率.409、2本