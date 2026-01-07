拍子抜けのストーブリーグ――。今冬の市場動静でほぼ無風状態が続くヤンキースは、地元ファンや関係者の間で失望感も広がりつつある。ところが、そんなＮＹＹの思わぬ数字が波紋を広げている。米メディア「エッセンシャリースポーツ」が報じたところによれば、米大手オンラインブックメーカー「ＢｅｔＯｎｌｉｎｅ」のシーズン勝利数予測で、ヤンキースは２０２６年のア・リーグ東地区優勝確率９３％という、意外な本命評価を受