約140年前に焼失した金沢城二の丸御殿。復元に向けた総仕上げとも言われる整備事業がことしから本格化します。7日は関係団体が復元後の活用方法などについて意見を交わしました。重盛 友登 記者：「金沢城二の丸御殿跡地。現在は雨風を防ぐ素屋根が組まれ、工事が進んでいます。いったいどのような姿に生まれ変わっていくのでしょうか」五十間長屋に橋爪門、これまで着々と整備されてきた金沢城。その総仕上げとも言えるのが二の丸