Image: Kyle Barr / Gizmodo US 画面の中に閉じ込められていたAIに、デスクの上で「姿」と「居場所」を与える。Razerの「Project AVA」は、そんな方向性のAIガジェットです。ユーザーをすぐそばで支える──無機質なチャットボットを「隣にいる誰か」へと進化させようとしています。ハードウェアとしてのProject AVAは、5.5インチの3Dホログラフィックディスプレイ。その上に「スタイライズ