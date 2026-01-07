3年ぶりに復活する「輪島あえの風冬まつり」。そのメインイベントである「輪島塗ありがとう市」の準備が進められています。一年に一度、輪島塗を特別価格で販売する輪島塗ありがとう市。約30年前から行われてきた催しですが、地震や豪雨の影響で、ここ2年は開催することができませんでした。現在も輪島市内では会場の確保ができませんが開催を望む声が多く、ことしは金沢市に場所を移し、3年ぶりに開催することになりました。7日は