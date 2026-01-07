俳優の成宮寛貴（４３）が７日、東京・紀伊國屋サザンシアターＴＡＫＡＳＨＩＭＡＹＡで舞台「サド侯爵夫人」の公開ゲネプロおよび初日前会見を行った。同作は三島由紀夫氏の傑作戯曲。１８世紀のフランスを舞台に、悪徳の限りを尽くすサド侯爵をめぐり、彼を待ち続ける貞淑な妻、ルネ夫人ほか５人の登場人物たちを中心に展開される会話劇を舞台化。成宮が挑むのは貞淑な妻・ルネ／サド侯爵夫人役で、自身１２年ぶりの舞台、