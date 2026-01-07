実業家のひろゆき氏が7日、自身のX（旧ツイッター）を更新。中国商務省が日本に対する軍民両用に使える品目の輸出管理を強化すると6日に発表し、その中にレアアース（希土類）が含まれる可能性も懸念されていることを受け、日本国内にある楽観的な意見を「精神論」として日本の行く末を懸念した。 【写真】蓮舫氏も怒り！中国語で「強く抗議」 ひろゆき氏は7日の東京株式市場で、中国政府の輸出規制強化の発表を