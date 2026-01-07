高知県香美市出身の漫画家・やなせたかしさんが終戦後に一時在籍していた百貨店・三越の店長らが香美市を訪れました。香美市のやなせたかし記念館を訪れたのは漫画家・やなせたかしさんが終戦後に在籍していた百貨店「三越」の丸井良太三越日本橋本店長ら2人です。やなせさんは、店のシンボルともいえる包装紙の製作や売り場ポスターのデザインなどを手掛けていました。香美市は、2025年日本橋三越本店で開催された特別展「