中国商務省は、日本産の化学物質で半導体の製造などに使われるジクロロシランについて、不当に安い価格で販売されている疑いがあるとして反ダンピング調査を始めたと発表しました。中国商務省によりますと、調査の対象となったのは日本から輸入しているジクロロシランです。ジクロロシランは半導体の製造などに使用されるガスで、去年12月、中国の関連企業から調査の要請を受けていたということです。調査期間は7日から1年間として