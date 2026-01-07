ＪＲ東海とＪＲ西日本は７日、東海道・山陽新幹線「のぞみ」について、秋の大型連休「シルバーウィーク」期間を含む９月１８日〜２３日に「全席指定席」で運行すると発表した。今年はシルバーウィークが５連休となり、混雑を避けるために初めて導入する。ゴールデンウィーク（ＧＷ）は４月２４日〜５月６日、お盆は８月７日〜１６日、年末年始は１２月２５日〜来年１月５日に全席指定席とする。期間中、「ひかり」や「こだま」