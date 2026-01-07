黄砂が大陸からやってくる？ 気象庁の黄砂解析予測図によりますと、10日（土）日本列島の広い範囲で黄砂が飛来する見込みだということです。 【画像をみる】黄砂はいつ、どこに来る？9日～10日にかけての黄砂シミュレーション 黄砂はどのエリアに来るのか。【画像①～】は、9日（金）～10日（土）までの3～6時間ごとの黄砂シミュレーションです ９日（金）の黄砂はどうなる？ ９