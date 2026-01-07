ジェットスター・ジャパンは、「初売りセール」を1月8日正午から13日午後4時59分まで開催する。国内線・国際線が対象で、片道運賃は2,026円から。搭乗期間は1月14日から6月25日まで。設定路線とエコノミークラス「Starter」の片道最低運賃は、以下の通り。いずれも設定席数には限りがあり、一部期間は対象外となる。燃油サーチャージなし、支払手数料や空港使用料等は別途必要となる。・東京/成田発着札幌/千歳・旭川・大阪/関西・