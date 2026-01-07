嵐山だけじゃない…。京都の観光地で竹林への落書き被害が相次いでいます。京都の観光地「伏見稲荷大社」の近くにある竹林。そこで手入れをしていた中村晃さん（７９）は、“ある問題”に頭を悩ませています。（中村晃さん）「いたずら書きが多いんです。困っています」ずらりと並ぶ竹には、アルファベットやハートマークなどたくさんの落書きが。歩道から手が届かない竹にまで書かれています。これには地元神社の宮司も…