中日のドラフト１位・中西聖輝投手（青学大）が７日、名古屋市内の選手寮「昇竜館」に入寮した。これから始まるプロ生活に「ワクワクした気持ち。プロの人たちと生活するので、今までにないような刺激だったり、学びがあると思う。いいものは全て吸収したい」と胸を高鳴らせた。入寮にあたり、寝具を一新。「ｎｉｓｈｉｋａｗａ」で実際に試して、自分の体に合ったマットレスや枕などをそろえた。大学時代から同社の寝具を使用