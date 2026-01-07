中国政府は6日、軍事転用が可能な軍民両用製品の日本への輸出を全面的に禁止すると発表した。具体的な品目は明らかにされていないが、ハイテク製品の生産に欠かせないレアアースが対象に含まれる可能性もある。そして中国は今、韓国に急速に接近している。レアアース輸入の大半を中国に依存高市総理の「台湾有事」を巡る発言に猛反発する中国が、新たな対抗措置を打ち出した。軍事転用が可能な軍民両用製品の日本への輸出を全面的