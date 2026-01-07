中日のドラフト５位・新保茉良（しんぽ・まお）内野手（東北福祉大）が７日、名古屋市内の選手寮「昇竜館」に入寮した。大好物という母の手作りハンバーグを持ち込み、これから始まるプロ生活へ、パワーチャージ。「早くこの日が来ないかなと思いながら、練習してきたので、楽しみ」と胸を高鳴らせた。「ハンバーーーグ！」。静まり返ったナゴヤ球場に新保の声が響いた。テレビ局の求めに応じ、ナゴヤ球場の外野フェンスにある