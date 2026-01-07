ＤｅＮＡのドラフト３位・宮下朝陽内野手＝東洋大＝が７日、横須賀市の青星寮に入寮した。母方の祖母に「髪を伸ばしたり染めたりしないで、ちゃんと野球に向き合いなさい」とゲキを入れられたと告白し、「髪は染めないでロン毛はなしでいきます」と宣言した。大阪・住吉大社で購入したという御朱印帳を手に入寮。朝に鎌倉市の佐助稲荷神社を訪れてから来たと報道陣にアピールした。７日の日付が入ったページを見せ笑顔で写真撮