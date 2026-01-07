川崎市のJR南武線の踏切で車が立ち往生し、現在南武線が上下線とも運転を見合わせています。7日午後5時50分ごろ、川崎市高津区のJR南武線の武蔵溝ノ口と武蔵新城駅間の踏切で通行人から「車がとまっていて、緊急停止ボタンを押しました」と通報がありました。現場では高齢女性が運転していた車が立ち往生しており、現在レッカー作業が行われています。女性にケガはありませんでした。この影響で現在南武線は上下線とも運転を見合わ