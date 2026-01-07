人気YouTuberのゆゆうたが7日、自身のXを更新。謹慎することを発表した。最新のTwitchでは、頭を丸めて謝罪する動画をアップしている。【動画】最新のTwitchでは…頭を丸めて謝罪人気したゆゆうたゆゆうたは6日、自身のXで「この度、度重なる違法アダルトサイトの視聴及び、YouTube動画のダウンロードを行ってしまいました。本当に申し訳ありませんでした」と謝罪。これに続く形で、7日に「皆様へ自分の犯した罪と向き合う