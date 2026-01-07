◆第４２回フェアリーＳ・Ｇ３（１月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１月７日、美浦トレセン１１月２４日の福島での新馬勝ちしたファンクション（牝３歳、美浦・斎藤誠厩舎、父アルアイン）は、Ｗコースでラプランセス（３歳未勝利）を半馬身追走。最後の直線では内から軽快に末脚を伸ばし、６ハロン８３秒８―１２秒１を余力十分にマークし、並んでゴールした。斎藤誠調教師「いい感じで動けていました。