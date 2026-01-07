新年賀詞交歓会であいさつする中国大使館の羅暁梅公使＝7日午後、東京都千代田区日中経済協会と日本国際貿易促進協会は7日、東京都内で恒例の新年賀詞交歓会を開いた。中国の駐日大使の参加が慣例だが、呉江浩大使は欠席した。異例の対応で、台湾有事を巡る高市早苗首相の国会答弁を受けた日中関係の緊張が影響したとみられる。在日本中国大使館から出席した羅暁梅公使は「中日関係が国交正常化以来、最も厳しい局面に直面して