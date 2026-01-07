寮に入った広島の平川蓮外野手＝7日、広島県廿日市市広島の育成を含む新人9選手が7日、広島県廿日市市の寮に入った。ドラフト1位の平川蓮外野手（仙台大）は新調したスーツに身を包み「わくわくした気持ちで、不安はあまりない。がむしゃらにやりたい」と語った。年末年始はほぼ休みなく体を動かし、同じ北海道出身の4位指名、工藤泰己投手（北海学園大）とも練習したという。抑え志望の速球派右腕、工藤は居合わせた通算134セ