£µ·îËö¤Ç³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¡ÖÍò¡×¥Ä¥¢¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë£Ê£ÒËÌ³¤Æ»¤¬Æ°¤¤¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï£·Æü¡¢£³·î£±£³¡Á£±£µ¡¢£²£¸Æü¤Î¡Ö»¥ËÚ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Î×»þÆÃµÞ¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡££±£³¡Á£±£µÆü¤Ï»¥ËÚ¡¦ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥É¡¼¥à¤ÇÍò¤¬¥é¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¡££²£¸Æü¤Ï£Ö£á£õ£î£ä£ù¤¬Æ±½ê¤Ç¥é¥¤¥Ö¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃµÞÎó¼Ö¤Ï¸á¸å£±£°»þ£µÊ¬»¥ËÚÈ¯¡Ö¥«¥à¥¤£¹£µ¹æ¡×¡Ê£µÎ¾ÊÔÀ®¡Ë¤ÈÆ±£±£±»þ£±£¶Ê¬»¥ËÚÈ¯¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯£¹£·¹æ¡×¡Ê£¶