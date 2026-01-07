気づけばいつも全力で、気持ちより「やるべきこと」を優先してしまう――。そんな“頑張りすぎる人”は少なくありません。責任感が強く、周囲に気を配れる人ほど、自分の限界に気づきにくいものです。しかし無理を続けるほど、心も体も少しずつ疲れてしまいます。本記事では、頑張りすぎる人の特徴と頑張りすぎることの弊害を整理しながら、肩の力を抜いて心地よく生きるための具体的なヒントを紹介します。頑張りすぎる人の特徴と