市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。天気のポイントです。 小野：あす8日は雪です。朝早い時間よりも日中の方が気温が低いでしょう。11日・日曜日と12日・月曜日、石川県内では警報が発表されるくらいの大雪の可能性が出てきました。8日朝9時の予想天気図です。 小野：冬型の気圧配置が強まり、寒気も南下してきます。雪が降ります。風も強めに吹くため、