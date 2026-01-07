「今さら返すのは遅い」と感じ、年始の「あけましておめでとう」を返せないままになってしまった――。こんな経験のある人は、意外と多いのではないでしょうか。お酒ギフトサービス「ノンデネ」を提供するサントリーは、年始の挨拶を言いそびれた人に着目し、少し遅くなった「あけおめ」を「遅れてごめんね」の気持ちを込めて「＃あけごめ」と伝える新習慣を提案。それに伴い、体験型イベント「#あけごめ by ノンデネ」をJR東京駅