俳優の赤楚衛二が、韓国に君臨した。【写真】急接近する日韓エンタメ、その“リスク”とは1月7日、ソウル新道林（シンドリム）のD-CUBE CITYザ・セイント・ウェディングで、テレビ東京のドラマ『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』の制作発表会が開催された。同作は、日本と韓国、互いに異なる文化と価値観のなかで混乱しながらも自然に惹かれる大河（演者 赤楚衛二）とリン（演者カン・ヘウォン）の感情を繊細に