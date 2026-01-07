元岡山市議会議長／浦上雅彦さん 岡山市が進めている新しいアリーナの整備をめぐり建設の賛否を問う住民投票の実施を求め、元市議会議長の男性らが署名活動を行う方針を明らかにしました。 元岡山市議会議長で過去2回の岡山市長選に出馬した浦上雅彦さんらが会見を開き、新アリーナ建設の賛否を問う住民投票の実施を目指して署名活動を始めると発表しました。 岡山市は北区野田に最大1万人を収容でき