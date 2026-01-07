1月6日、高知県須崎市の国道で自転車に乗った男性が車にはねられた事故で重体になっていた男性が、7日未明死亡しました。また、男性の身元も判明しています。警察によりますと、須崎市下郷の国道197号で道路を自転車に乗って横断していた高齢男性が横から来た車にはねられ重体となる事故がありました。この事故で頭などを強く打って意識不明の重体となっていた高齢男性の身元が判明し、近くに住む無職山下修平さん（85）と確認され