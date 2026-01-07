高知県内に高齢者交通死亡事故多発警報が発表されています。（※1月7日時点）事故に遭わないため、また事故を未然に防ぐため、どのような対策ができるのか、2025年の事故の傾向から考えます。高知県警は1月6日、2025年に県内で発生した交通事故の状況を発表しました。交通事故の件数は830件で2024年を68件下回りましたが、事故で亡くなった人は25人と2024年より4人増えています。このうち半数以上が高齢者となっています。■高知県