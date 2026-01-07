1月7日はケンピの日です。高知市の老舗和菓子店では記念日に合わせケンピの無料配布が行われました。高知市の西川屋老舗では、土佐の伝統的な菓子「ケンピ」に親しんでもらおうと県内の直営店3店舗で先着1000人にケンピの無料配布が行われました。これは1601年1月7日に初代土佐藩主・山内一豊へ西川屋老舗の初代が創ったケンピを献上したことにちなんだもので2年前に日本記念日協会が1月7日を「ケンピの日」と認定しています。「ケ