7日午後、東京・八王子市の住宅で押し入れの床が抜け落ち、80代の男性が落下する事故がありました。警視庁などによりますと、7日午後5時前、八王子市大楽寺町の住宅で「床が崩落してうめき声がする」と110番通報がありました。この住宅の1階にある押し入れの床部分が抜け落ち、住人の80代の男性が落下して一時取り残されましたが、その後救助されました。男性はケガをしましたが、命に別条はないということです。男性が押し入れの