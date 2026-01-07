横浜大洋（現DeNA）で128勝133セーブを挙げた斉藤明雄氏（70）が、元巨人ヘッドコーチ・岡崎郁氏（64）のYouTube「アスリートアカデミア」に出演。リリーフ転向後の“心労”について振り返った。1982年シーズンから抑えに転向。いきなり30セーブを挙げて日本記録を樹立し、2・07でリリーフながら最優秀防御率も獲得した。チームのための転向だったが独特の心労もあった。斉藤氏は「リリーフは先発、中継ぎ投手の成績にかかわ