「２０２５年度プロレス大賞」（東京スポーツ新聞社制定、デイリースポーツなど選定）の授賞式が７日、都内ホテルで開かれ、技能賞を初受賞した新日本の棚橋弘至（４９）が出席した。４日に東京ドームで行われた引退試合では元ライバルでＡＥＷ所属のオカダ・カズチカ（３８）と３３分３秒の激闘を繰り広げた末、レインメーカーで玉砕。長年のダメージで両膝の計８本の靱帯のうち３本しか残ってないほど満身創痍（そうい）の体に