火星探査車「祝融号」が取得した高周波レーダーデータの分析により、中国科学院地質・地球物理研究所などの研究者は、火星表層では約7億5000万年前にも顕著な水の活動が存在していた痕跡を発見したことが6日、同研究所への取材で分かった。今回の発見は、火星に水が存在した時期を従来の理解より数億年後ろへと延ばすもので、火星の気候進化、地質過程、さらには潜在的な生命居住可能性を再認識するための新たな証拠を提供している