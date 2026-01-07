「グラニフ」は、1月13日（火）から、オリジナルキャラクターのビューティフルシャドーとサンリオのハローキティがコラボレーションした「HELLO SHADOW」アイテムを、全国の店舗および公式オンラインストアで発売する。【写真】2WAYトートバッグもかわいい！ハローキティ＆「グラニフ」コラボ商品一覧■普段コーデに取り入れやすい！今回登場するのは、ハローキティに憧れたビューティフルシャドーが、“ハローキティの姿を