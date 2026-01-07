ソフトバンクの松本裕樹投手（29）が7日、みずほペイペイドーム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、7000万円増の年俸1億8000万円でサインした。（金額は推定）11年目の昨季は、セットアッパーとして51試合に登板。5勝2敗、39ホールド、防御率1・07の成績を残した。44ホールドポイントで最優秀中継ぎの初タイトルも獲得した。昨秋には侍ジャパンにも初選出され、強化試合に参加した。「その中でいろんな選手の取り組み方や