°¦Ì¼¤È¤Îµ®½Å¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«!¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î²ÃÆ£°½»Ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2ºÐ¤ÎÌ¼¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£²ÃÆ£¥¢¥Ê¤ÏÇÏ¤È¥­¥é¥­¥é¤Î³¨Ê¸»ú¤Ë2026¤Î¥¿¥°¤ò¤Ä¤±2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£1ËçÌÜ¤ÏÀÄ¶õ¤Î²¼¤ËÄ»µï¤¬¼Ì¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¡ÖÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿·Ç¯¤Î°§»¢¤ò¡¢2ËçÌÜ¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤Î¾å²¼¤òÃå¤Æ¥Ö¥é¥ó¥³¤Ë¾è¤Ã¤¿Ì¼¤Ë¡¢²ÃÆ£¤¬Èù¾Ð¤ß¤«¤±¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£¡Öº£Ç¯¤â