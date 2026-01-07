バスケットボール、Bリーグ3部（B3）のトライフープ岡山は7日、福岡大大濠高3年の村上敬之丞（18）と、2025〜26シーズンの特別指定選手契約を締結したと発表した。活動期間は3月末までの予定。岡山市出身で182センチ、73キロの村上はポジションがSG。岡山県の倉敷市立南中から、福岡大大濠高に進学し、昨年末の全国高校選手権（ウインターカップ）では東山（京都）との決勝で11得点をマークするなど6試合で41得点を挙げ、連覇