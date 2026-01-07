また、山形県米沢市ではきょう午後、乗用車と軽乗用車が衝突する事故がありました。 【写真を見る】乗用車と軽乗用車が衝突5歳くらいの男の子と女性がケガ命に別状なし（山形・米沢市） この事故で５歳くらいの男の子と女性が病院に運ばれましたが、命に別状はないということです。 消防や警察によりますと、きょう午後１時すぎ、米沢市春日で付近にいた人から「近くで事故があったようだ」と１１９番通報がありました。