新しい顔ぶれ、新しいユニフォームで逆襲を誓います。サッカーアルビレックス新潟の激励会が開かれ、新体制が披露されました。会場には、1300人のサポーターが集まりました。 ■「2026アルビレックス新潟選手、スタッフのみなさんです」 登場したのは新加入の7人を含めた、2026年シーズンを戦う選手たち。わずか4勝に終わり降格の屈辱を味わった昨シーズン… 選手たちの言葉には「勝利