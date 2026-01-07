県警は2025年、被害額が過去最悪となった特殊詐欺の水際対策に力を入れるよう警察署長らに指示しました。県警本部で開かれた会議には、県内の警察署の署長や横田知事などが出席しました。2025年、特殊詐欺の被害額が過去最悪となったことを受け、森本敦司本部長は被害実態や手口に関する情報の発信や、防犯機能付き電話機の普及促進といった水際対策に力を入れるよう求めました。■広島県警森本敦司 本部長「『日本一安全安