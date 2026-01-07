20代の女性に後ろから抱きつき、わいせつな行為に及んだとしてネパール国籍の男が逮捕されました。 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、ネパール国籍で専門学生の男（24）です。 男は2025年5月中旬、静岡市駿河区の路上で県中部に住む20代の女性に後ろから抱きつき、胸を揉んだ疑いが持たれています。 男と女性に面識はなく、女性が夜中に友人と2人で歩いていた際、男から声をかけられ、無視したところ、後ろか